Har fått tre nye tankbilar

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS har kjøpt inn tre nye tankbilar til 15 millionar kroner. Desse er særleg utrusta for å handtere brannar i tunnelar og skal plasserast ved stasjonane i Molde, Batnfjordsøra og på Åndalsnes.

– Alle desse tre plassane har komplekse tunnelar der dei nye tankbilane vil bli eit viktig verktøy for å gjere mannskapa godt rusta til å handtere eventuelle brannar i køyretøy inne i tunnelane, seier Trygve Lennavik, leiar for beredskap i Nordmøre og Romsdal Brann og redning.

Han vektlegg at brannsløkking i tunnelar er utfordrande og at tankbilane vil vere med på å auke beredskapen i fylket og også gjere arbeidet tryggare for mannskapet.

– På landsbasis er desse bilane heilt spesielle. Dei har blant anna eit skumsystem som gjer at ein kan femdoble sløkkemengda, seier Lennavik.