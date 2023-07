Har fått støtte

Kristiansund og Nordmøre hamn får 6.040.000 kroner til å etablere ei ny kai med ei tilknytt bakareal ved Vikan hamn i Smøla. Pengane blir gitt gjennom Kystverket si tilskotsordning for effektive og miljøvennlege hamner. Prosjektet skal gå over to år.