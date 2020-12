Har fått pengestøtte

Næringslivet i fylket har hittil i år mottatt 1,8 milliardar kroner i støtte frå Innovasjon Norge. Pengane skal bidra til utvikling, omstilling og fleire lønsame arbeidsplassar. Koronapandemien gjer at Innovasjon Norge har fått meir pengar dei kan dele ut, og det inneber at fleire får støtte enn vanlege år. Regiondirektør Helge Gjerde seier næringslivet i fylket har vist stor evne til å omstille seg under pandemien.