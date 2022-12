Har fått penger til havinnovasjon

Ti nye innovasjonsprosjekter i havnæringene skal bidra til bærekraft, omstilling og nye arbeidsplasser. Prosjektene har fått tilsammen 66 millioner korner av Forskningsrådet. Blant disse er tre bedrifter i Ålesund: Aquabio AS, Wavefoil AS og Vard Design AS. De har fått tilsammen 18,5 millioner kroner.