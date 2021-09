Har fått over 400 klager på lukt

Det har kome inn over 400 klager på lukt så langt i år i Kristiansund. Dei fleste klagene dreier seg om luktutslepp relatert til Veidekke Industri AS og Franzefoss Gjenvinning.

Kommuneoverlege Kai Grimstad slår fast at det er heilt klart at lukta skjemmer bumiljøet i mange bydelar. Kommunen har no bestilt luktmålingar frå Norsk institutt for luftforsking. Dei skal no gjennomføre luktmåling over to veker i haust. Det skriv kommunen i ei pressemelding.