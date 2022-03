Har fått over 300 underskrifter

Det har blitt starta eit innbyggarinitiativ for at kretsane Søvik/Grytastranda og Vatne/Tennfjord kan bli i Ålesund kommune.

Før helga blei det klart at fleirtalet av dei i gamle Haram stemte for å gå ut av storkommunen Ålesund. Men enkelte valkrinsar var delt og nokre hadde fleirtal for i bli storkommunen. Det er bakgrunnen for innbyggarinitiativet som no har blitt starta.

– Vi ber med dette Ålesund kommune om å sjå på justering av kommunegrensene slik at fleirtalsønsket i desse kretsane blir høyrt, på same måte som fleirtalet i dei andre kretsane eventuelt blir høyrt i å bli skild ut frå Ålesund kommune, står det i initiativet som er starta av Adrian Holmeset, leiar for «Vi som vil bli i Ålesund» (bildet).

Det har også blitt oppretta ei underskriftskampanje for dei som vil at kommunegrensa til Haram skal bestå som den var før samanslåinga i 2017. Dei ønskjer ikkje at kommunegrensene blir flytta dersom Haram blir utskild frå Ålesund kommune.

Laurdag morgon har begge desse klart å sikre over 300 underskrifter, noko som betyr at dei har rett til å få saka si behandla av kommunestyret.