Har fått orden på økonomien

Stranda kommune kjem seg endeleg ut av Robek-lista, og fylkesmann Rigmor Brøste er imponert over krafttaket Stranda har gjort: For åtte år sidan var Stranda den økonomiske verstingen i landet, med ei med ei samla gjeld på nær 900 millionar kroner og eit underskot på 50 millinonar. Stranda hadde 10 års frist med å kome seg ut av det økonomiske uføret, og har klart det to år før fristen.