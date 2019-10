Har fått ny tillit

Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap (RIR) får drive vidare med avfallsinnsamling med eigne tilsette. Etter at dei tok over i 2017 får dei no grønt lys for å drive vidare etter nyttår, fordi dei driv innsamlinga på eit passande prisnivå.