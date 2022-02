Har fått møte

Romsdals-ordførerne, med Torgeir Dahl (H) fra Molde i spissen, har fått en avtale om å møte politisk ledelse i Arbeids- og inkluderingsdepartementet for å diskutere Nav-lokaliseringen i Romsdal og på Nordmøre. Det skriver Romsdals Budstikke. Før helgen fikk ansatte ved Nav arbeid og ytelser i Molde beskjed om at avdelinga blir flyttet til Kristiansund. Dahl sier til avisen at han vil ta opp både plasseringen og valg av lokale.