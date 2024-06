Har fått melding om drivande båt i Sula

Politiet har fått melding om ein båt som dreiv i Veddevika i Sula. Ifølge politiet er dette ein Pioner 325 med 9,9 hk påhengsmotor.

– Hovedredningssentralen i Sør-Noreg er varsla, men per no er det ingenting som tyder på noko anna enn at den har drive av garde, opplyser politiet.

Båten er tatt inn til ein naust og eigaren kan kontakte politiet for meir informasjon.