Har fått kontroll

Brannvesenet melder no at dei har fått kontroll over gras- og lyngbrannen på Godøya. No driv brannvesenet med ettersløkking. Tidlegare i dag tok det til å brenne i terrenget på vestsida av Alnesvatnet oppe på den vestlege delen av Godøyfjellet. Politiet har mistanke om at brannen kan ha spreidd seg frå eit bål. Brannvesenet minner om det generelle bålforbodet.