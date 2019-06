Har fått inn mykje plast

Denne helga er det igjen klart for Sommerfesten på Giske. I år har festivalarrangør Momentium opna opp for at dei som plukkar plast og leverer det inn kan sleppe å betale for festivalpasset. Terje Erstad, presseansvarleg i Momentium, seier at tilbakemeldingane dei har fått på dette har vore utelukkande positive. – Nokre har allereie vore innom og levert plastsekkar og vi har fylt ein container med plast allereie. Vi har fått merksemd rundt dette og håper kan vere med på å sette meir fokus på plastproblemet. Erstad oppmodar folk til å vere tidleg ute og nytte seg av gratisbussane som går mellom Ålesund sentrum og Giske. – Det er meldt noko regn, men dei fleste av konsertane er innandørs, så vi trur det blir ein flott dag. Det ligg an til at dei 2000 billettane til laurdagen blir selt ut, seier han.