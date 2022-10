Har fått godkjenning for kjøp

Speira har fått godkjenning av Europakommisjonen til å kjøpe den europeiske virksomheten til Real Alloy.

I februar 2022 annonserte Speira at de vil kjøpe Real Alloy Europe, deriblant de to anleggene de har i Raudsand og Rød i Møre og Romsdal. Nå har selskapet nå fått betinget godkjenning fra Europakommisjonen for oppkjøpet. Det skriver Speira i en pressemelding.