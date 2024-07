Har fått flere flyktninger enn kommunen sa ja til

Det kommer flere flyktninger til Sunndal enn det kommunen har beregnet og sagt ja til.

Ifølge Aura Avis sa kommunen ja til 60 flyktninger i 2024, men det har kommet over 70 og kan komme opptil 90.

Sunndal har tatt imot 180 flyktninger årlig de siste to årene, men kapasiteten på blant annet skole og helse gjorde at kommunen reduserte tallet for i år.