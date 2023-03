Har fått fleire meldingar om takras

Politiet i Møre og Romsdal opplyser at dei har fått fleire meldingar om takras frå bustadblokker i samband med at det har blitt mildare vêr. Dette gjeld spesielt i byane i fylket.

– Vi ber om at huseigarar er sitt ansvar bevisst og at folk er ekstra forsiktige no framover, skriv politiet på Twitter.

Til no skal ingen ha blitt skadd som følge av takras.