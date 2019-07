Har fått fleire klager

Politiet har i fått inn fleire klager på bruk av vasskuterar langs Møre-kysten i det siste. Forskrifta som regulerte bruk av vasskuterar blei fjerna for to år sidan, slik at skuterane no blir rekna som småbåtar. Leiar for sjøtenesta i Møre og Romsdal politidistrikt, Leif Einar Bergem, seier det blir stadig fleire vasskuterar også her i fylket. Politiet vil vere ute til sjøs og kontrollere både og småbåtar og vasskuterar i sommar. (Foto: illustrasjon).