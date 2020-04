Har fått bekymringsmeldingar

Pasientombod, Hanne Haavde Stenseth, har fått fleire bekymringsmeldingar frå pårørande etter at sjukeheimar og institusjonar er stengt. Ho seier det ofte er pårørande som varslar om ikkje alt er som det skal med pasientbehandlinga. Den moglegheita er svært avgrensa no på grunn av dei strenge smitteverntiltaka som er sett inn, seier pasientombodet. – Vi har fått tilbakemeldingar frå pårørande som er uroa for at dei ikkje får besøkt sine og heller ikkje formidla eventuelle behov og utfordringar som skjer i den pleia som deira familiemedlem får. Dei smitteverntiltaka som ein gjer no er nødvendige, men samtidig veit vi at pårørande ofte er eit talerøyr for sine familiemedlem, seier Haavde Stenseth.