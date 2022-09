Har endret syn på homofilt ekteskap

Biskop Ingeborg Midttømme har snudd i synet på homofilt ekteskap. Biskopen sier til Romsdals Budstikke at hun støtter at et ekteskap er et ekteskap, uavhengig av om det er mellom heterofile eller homofile, og at hun jobbet med seg selv etter kirkemøtets vedtak om en ekteskapsliturgi for likekjønnede par. Margaret Mørk som leder menighetsrådet i Molde domkirke, sier til avisa at hun stolt av biskopen som har skiftet syn.