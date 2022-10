Har eit underskot på 42, 4 millionar

Rauma kommune foreslår ein rekke kutt for å spare inn eit underskot som har bygd seg opp over fleire år. Åndalsnes Avis skriv at kommunen har eit underskot på 42, 4 millionar kroner. I økonomiplanen blir det lagt opp til å dekke inn underskotet over dei tre neste åra. Nedlegging av barnehage, omstilling i helsesektoren og overføring av gatelys er nokre av kuttforslaga, skriv avisa.