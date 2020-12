Har dobla nettsalet

Ullvareprodusenten Lanullva i Hustadvika har dobla nettsalet sidan i fjor, medan butikksalet har gått ned med 40 prosent. Ein kraftig auke i nettsalet har blitt redninga for mange butikkar under koronapandemien. Marknadssjef Frank Skjelland er glad for at dei har greidd å omstille seg. – Det var dramatisk for oss når det ikkje var folk i butikkane. Men vi har heldigvis hatt ein nettbutikk og det er absolutt den viktigaste og største kanalen vår no. Vi ser at salet i butikk har flytta seg over til nett, seier Skjelland.