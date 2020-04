Har dialogmøte med næringslivet

Det er viktig at alle samarbeider godt for å løse de utfordringene som koronakrisen har skapt. Det sa ordføreren i Ålesund Eva Vinje Aurdal under et digitalt dialogmøte med næringslivet som startet klokka 09. Flere representanter for kommunen og næringslivet deltar på møtet for å få innspill og en oppdatering på situasjonen. Både NHO, Innovasjon Norge og regional- og næringssjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune er med på møtet.