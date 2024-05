Har brukt millioner på konsulenter

Helseplattformen har på litt over et år brukt nært 600 millioner kroner på å leie inn konsulenter. Det viser nye tall som Trønder-Avisa har fått tilgang.

I 2023 brukte selskapet 504 millioner kroner på konsulenter. I løpet av de fire første månedene i 2024 har selskapet brukt 76,5 millioner kroner på konsulenter, skriver avisen.

Selskapet Helseplattformen AS opplyser til avisen at mye av kostnadene er knyttet til innføring av systemet i de ulike kommunene. Da trengs det innleide fageksperter som ordner løsninger for å få systemene til å snakke sammen.