Har blitt einige om ny avtale

AaFK og generalpartnar Sparebanken Møre har blitt einige om ein ny treårsavtale. Det skriv AaFK i ei pressemelding. Banken har vore sponsor for klubben i 24 år.

– Vi har signert tidenes største sponsoravtale for Aalesunds Fotballklubb, og det gjer klubben både stolt og audmjuk. Sparebanken Møre har igjen valt å identifisere seg med fotballen for å gi noko tilbake til lokalsamfunnet og det setter vi enormt stor pris på. No ligg forholda verkeleg til rette for vidare utvikling og satsing, seier sals- og partnaransvarleg Tarjei Aase Omenås i pressemeldinga.