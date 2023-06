Har beslaglagd syklar

Politiet melder at dei har beslaglagd fleire tråsyklar i samband med etterforskinga av ei sak i Molde. Dei ber no om at personar som har blitt fråstolne syklar i Molde og omland melder det til politiet. Dei ber også folk om legge inn serienummera sine i meldinga.