Har behandlet nesten 70 skader

Røde Kors i Møre og Romsdal melder om at de så langt har behandlet 66 skader i påsken. Til sammenligning var det tilsvarende tallet 49 for hele påsken i fjor, skriver de i en pressemelding. I dag har det blitt behandlet 16 skader og Røde Kors har blitt kontaktet av AMK seks ganger for å utføre transportoppdrag i terreng. De fleste skadene har skjedd i skianlegg. Til sammen har hjelpekorpsene hatt 60 medlemmer, fordelt på ti vaktstasjoner, hele påsken.