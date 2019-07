Har bede om oppvaskmøte

Aukra Næringsforum har bede om eit møte med Fjord1 og samferdselsavdelinga i fylket, fordi dei meiner ferjeselskapet har brote avtalevilkåra. Ferjetrøbbel i sambandet Aukra-Hollingsholmen førte til at det i over eit døgn var dårlegare frekvens på ruta. Dagleg leiar i næringsforumet, Arnt Sommerlund, seier til rbnett (krev innlogging) at reserveferje burde vore sett inn.