Har bede om 20 nye respiratorar

Helse Møre og Romsdal ønsker å auke talet på intensivplassar i fylket frå 11 til 41, skriv tk.no. Førre veke kartla dei behovet for kapasitet, utstyr og bemanning for å kunne møte koronapandemien. Dei har også bede Helse Midt om cirka 20 nye respiratorer og anna utstyr. Dette er for å vere budde på dei mest omfattande scenariene.