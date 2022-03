Har avvist anke

En ingeniør i Motus Technology AS ble i fjor vinter anklaget av sin tidligere arbeidsgiver, National Oilwell Varco (NOV), for å ha stjålet forretningshemmeligheter. Etter mange forhandlinger i tingretten, ble det til slutt bestemt i lagmannsretten at det ikke var grunnlag for å kopiere innhold på datamaskiner, servere og andre lagringsenheter til ingeniøren. Samtidig ble NOV dømt til å betale saksomkostningene for motparten.

NOV anket etter dette lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett, men Høyesteretts ankeutvalg har denne uka enstemmig kommet fram til at anken nektes fremmet. Det skriver Romsdals Budstikke.