Har avslutta på staden

Naudetatane har no vore ved Postvegen i Ålesund etter ein kollisjon mellom to bilar. Politiet melder at ambulansepersonell har vore på staden, men at det ikkje er behov for å frakte nokon av dei involverte til legevakt eller sjukehus. Det var to bilar og to personar involvert i hendinga. Politiet melder at dei ikkje opprettar ei sak på forholdet og avsluttar på staden. Trafikken skal flyte greitt på staden, ifølge politiet.