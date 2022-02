Har avslutta på staden

Politiet har no avslutta arbeidet på staden etter ein kollisjon mellom ein buss og ein bilførar på Gamle Brusdalsvegen tidlegare i dag. – Det blir oppretta ei sak for brot på vikeplikta, skriv politiet på Twitter. Ein bilførar blei frakta til sjukehus for sjekk etter ulykka.