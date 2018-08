Har auka ytterlegare

Røslene i det rasfarlege partiet ved fjellet Mannen i Rauma har auka ytterlegare sidan i går, og er no på rundt 50 mm per døgn i den øvre delen og to mm i døgnet i den nedre delen. Den siste veka er røslene på 183 mm i den øvre og åtte i den nedre delen. Laurdag heva NVE farenivået ved Mannen på grunn av auka rørsler.