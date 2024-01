Har anka til Høgsterett

Påtalemakta i Møre og Romsdal har anka ein dom frå Frostating lagmannsrett til Høgsterett.

Ein mann i 20-åra frå Nordmøre blei i fjor dømt til fengsel i fem år og seks månader for drapsforsøk. Det skjedde etter at han stakk ein mann i 50-åra med kniv på gata i Kristiansund i april 2023.

Den dømde mannen anka straffa til Frostating lagmannsrett som før jul dømde mannen til fengsel i tre år. Fleirtalet av dommarane meinte at mannen måtte bli dømt for grov kroppsskade og ikkje drapsforsøk, då dei meinte at den domfelte ikkje hadde drapsforsett.

Påtalemakta anka saksbehandlinga til Høgsterett. Medan denne saka blir behandla har påtalemakta no fått forlenga varetekt for mannen i fire veker. Det går fram av eit rettsdokument frå Møre og Romsdal tingrett.