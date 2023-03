Har anka dommen

Mannen i 40-åra, som blei dømd til fengsel i to år og fem månader for urmakarinnbrotet i Molde i fjor, har anka dommen til lagmannsretten. Det går fram av eit dokument frå Møre og Romsdal tingrett.

Mannen blei i februar i år dømd til fengsel for innbrotet i urmakarforretninga og for innbrotet i ei hytte i Rauma medan ha var på rømmen frå politiet. Det er per no ikkje sett ein dato for ei eventuell ankesak.

Den andre mannen, som blei dømd i same sak, har valt å ikkje anke.

Dei to stal 133 klokker som hadde ein utsalsverdi på rundt 3,3 millionar kroner frå urmakaren.