Har 3,6 millioner i gjeld

Styret i 3a Invest AS i Vestnes har begjært at selskapets bo blir tatt under rettens behandling som konkursbo. Det framgår av begjæringen at oppbudet er besluttet av styret, står det i en konkursåpningskjennelse fra Møre og Romsdal tingrett.

– Styret har opplyst at den samlede gjelden er på ca. 3,6 millioner. Eventuelle aktiva er av ukjent verdi. Egenkapitalen er negativ. Virksomheten er innstilt, står det i kjennelsen.