Håpet lever for KBK - knuste Aalesund

Det ble bekmørkt på Kristiansunds stadion da lyset gikk etter strømstans midt i kampen. Men selv om lyset etter hvert kom på igjen ble den en helsvart kveld for Aalesund.

Nedrykkstruede Kristiansund fikk nemlig en etterlengtet oppgjør da de smadret AaFK hele 4-0. Max Normann Williamsen og Brynjolfur Willumsson sørget for 2-0-ledelse før pause.

KBK la på ytterligere to scoringer etter hvilen: 3-0 kom etter et selvmål signert Nikolai Hopland, før Bendik Bye fastsatte sluttresultatet til 4-0.

Dermed fikk Kristiansund en livslinje i kampen om å overleve i Eliteserien, spesielt med tanke på at HamKam slo Sandefjord 2-1. Det betyr at det for Kristiansunds del bare er to poeng opp til Sandefjord på kvalik-plass.

Fredrik Sjølstad og Pål Alexander Kirkevold scoret målene for HamKam, mens Rufos Sandefjord-scoring bare ble et trøstemål.