Håper politiet følger opp

En del av hetsen mot AUF-leder Astrid Hoem fra kristiansund etter at hun kritiserte Trond Giske, er grov, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han håper politiet følger opp. – Det er nok et bevis på at det koster å stå i førstelinjen i den norske samfunnsdebatten. Det er en ubehagelig realitet at særlig yngre kvinner er mer utsatt. Mye av det jeg leser, er grovt. For min del handler det om å gi støtte til Astrid og alle andre som står i samfunnsdebatten, og ta sterkt avstand fra det, sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagsavisen. Astrid Hoem pekte på Trond Giske som en del av Arbeiderpartiets problem i NRKs Debatten i forrige uke. Etter det har hun blitt utsatt for grov hets. (©NTB)