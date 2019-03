Håper på støtteordning

Rauma-ordfører Lars Olav Hustad har håp om en foreløpig støtteordning for godstransport på tog. Departementet har nedsatt en gruppe for å arbeide med dette spørsmålet. Hustad håper å få gode signal både i møte med samferdselsminister Jon Georg Dale og på et møte i Jernbaneforum.