Håper på støtte til rassikring

Fylkestinget samla seg denne veka om å prioritere Trollstigen på topp blant dei større omfattande rassikringstiltaka. Fylket har foreslått Trollstigen som eit stort skredsikringsprosjekt som dei meiner at staten bør ta eit særskilt ansvar for, seier leiar i samferdselsutvalet, Kristin Sørheim (Sp). No er håpet at regjeringa gjennom ein tiltakspakke gir pengar til å starte med oppreinsking i Trollstigen alt i år, fortel Sørheim.