Håper på snarlig avklaring

Ordføreren i Gjemnes, Knut Sjømæling (Sp), håper på en snarlig avklaring på situasjonen for familiene på tre gardsbruk i Brakstadstranda i Gjemnes. Et jordras førte til at vegen opp til de tre gardsbruka ble stengt i går. To familier har overnattet på hotell fori de ikke kommer seg hjem mens en familie har vært isolert på garden. Ryddinga av vegen starter nå i formiddag. Det blir også gjort en geologisk vurdering av området.