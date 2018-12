Håper på positivt svar

Aukraordfører og leder i representantskapet i GassROR, Bernhard Riksfjord, håper på et positivt svar fra Helse Midt- Norge om pengegaven på en halv milliard kroner som GassROR varslet i går at de vil gi. Kommunene som er med i GassROR er utålmodige på å komme i gang med nysykehuset SNR i Molde og Riksfjord sier de ønsker å hjelpe til med offentlige penger for å komme i gang.