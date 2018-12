Håper på oppsving i utdanning

Fagskulen i Kristiansund håper at auka aktivitet i oljenæringa kan føre til oppstart av nye klasser i petroleumsfag ved skulen. Nedgangstidene i oljenæringa har ført til at det ikkje har vore nok søkarar til å starte slike klasser dei siste tre åra. Leiar ved Fagskulen, Thor Arne Aasebø, seier det er i nedgangstider elevane bør ta slike fag, slik at dei er klare til jobb når pilene peikar opp igjen.