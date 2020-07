Håper på nye eigarar for Kleven

Ulstein-ordførar, Knut Erik Engh (Frp) håper Kleven verft får nye eigarar. Heller ikkje torsdag kom det noko avgjerd om framtida for det konkurstrua verftet. – Det har kjempestore konsekvensar også for kommunen dersom Kleven går over ende. Håpet mitt er at ein kan få på plass ein ny eigar, som er i stand til å ta bedrifta vidare, seier Engh.