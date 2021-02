Håper på mer penger til rassikring

KrF-politiker Randi Frisvoll som representerer Møre og Romsdal i Nasjonal rassikringsgruppe, har godt håp om mer penger til rassikring når regjering legger frem Nasjonal transportplan før påske. Det er kartlagt et behov for rassikring på over 70 milliarder kroner. Nasjonal rassikringsgruppe som har krevd en tredobling av rassikringspotten, skal møte den politiske ledelsen i samferdselsdepartementet på torsdag. Det er KrF som har samferdselsministeren i regjeringen Solberg.