Håper på løysing på kraftkrisa

I dag skal Molde næringsforum diskutere kraftkrisa som har oppstått i Nordmøre og Romsdal. Dagleg leiar i Molde næringsforum forventar at Statnett kjem med konkrete løysingar. – Viss dei ikkje har ei løysing så stoppar dei nærings og samfunnsutviklinga vi har i Nordmøre og Romsdal, seier Britt Flo. Blant anna peikar ho på at det ikkje er nok straum til elektrifisering av ferjene, og at enkelte oppdrettsanlegg har fått nei av Statnett fordi det ikkje er nok straum.