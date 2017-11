Håper på KrF og Venstre

Sunnmøre regionråd setter sin lit til KrF og Venstre i arbeidet for å få penger til å planlegge nytt soningssenter på Sunnmøre, sier leder Jan Ove Tryggestad. Håpet er å få 10 millioner kroner i planleggingsmidler neste år. De siste ukene har regionrådet trykket på i Stortinget for å få gjennomslag, men Tryggestad vedgår at det har vært tyngre enn han trodde.