Håper på ilandføring i løpet av sommeren

Gassen fra Dvalinfeltet på Haltenbanken, som skal i land på Nyhamna i Aukra, har vært forsinket i to og et halvt år. Årsaken er at det var for mye kvikksølv i gassen.

Derfor måtte det bygges et kvikksølvfilter som skal rense gassen før den sendes ut i Europa.

Ifølge kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik håper selskapet nå på ilandføring av den første Dvalin-gassen i løpet av sommeren.