Håper på gjennomslag i Ap

Både tilgang på strøm og transport av cruiseturister blir en stor utfordring for Geiranger om noen få år. Verdensarvfjordene skal være utslippsfrie innen 2026. Stranda kommune jobber både for å løse strømproblemet og få dispensasjon for en korridor for cruisebåter inn til Hellesylt der turistene kan fraktes videre til Geiranger i utslippsfrie båter. Nå haster det, sier havnesjef Rita Berstad Maraak i Stranda. Tirsdag møter hun stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet. Å få gjennomslag i Arbeiderpartiet blir viktig, sier Maraak.