Håper på gjennomslag

Ordføraren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal frå Arbeidarpartiet, trur det kan bli lettare å få gjennomslag for byvekstavtalar for dei mellomstore byane når Framstegspartiet no er ute av regjering. I dag har ni byar slike avtalar i samarbeid med Staten der satsinga på eit miljøvennleg transporttilbod blir løna. Aurdal seier Frp har vore det partiet som har gitt dei mest negative signala til ei utviding av avtalane. Ålesund og fire andre byregionar har søkt om å få vere med i ordninga med byvekstavtalar. Dei fire andre byregionane er Bodø, Haugesund-regionen, Vestfoldbyen og Arendal-Grimstad