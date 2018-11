Håper på fleire bestillingar

I Ulstein er arbeidet i gang med å bygge verdas største plug-in-hybridskip. Dette blir det største skipet som nokon gong er bygd ved Ulstein Verft. Skipet skal stå klart i mai/juni neste år. No håper dei at cruiseselskapet Color Line vil bygge fleire skip ved verftet. – Vi håper at det vi viser her no gir reiarlaga trua på at vi kan bygge fleire båtar for dei, slik at dei kjem tilbake og bestiller nye båtar, seier Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulstein Group.