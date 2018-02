Håper på et bedre OL enn sist

Sotsji-OL i 2014 ble starten på en periode med blytung motgang for Synnøve Solemdal. Nå vil skiskytterprofilen skape gode OL-minner i Pyeongchang. – Jeg har blitt litt eldre. Den største forskjellen er nok at jeg har en del mer erfaring og er litt mer uredd nå. Jeg føler jeg har mer kontroll på ting. Før følte jeg at jeg ikke hadde kontroll på hvordan ting skulle gå, men håpet mer at blinken skulle dette ned. Nå vet jeg at det er opp til meg om ting går bra eller ikke. Går det dårlig, må vi bare endre litt.